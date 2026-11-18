В Бишкеке задержали руководителя туристической компании «Нур Умра Трэвел». Ее подозревают в мошенничестве при организации поездок на умру, сообщили в ГУВД Бишкека.

Напомним, более 100 граждан Кыргызстана с 12 ноября не смогли вылететь из Ташкента в Саудовскую Аравию. Несколько дней они находились в международном аэропорту. У многих не было виз и авиабилетов для продолжения поездки. Ситуацией занялись МИД, посольство Кыргызстана в Узбекистане и муфтият.

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Паломники купили путевки у компании «Нур Умра Трэвел». По предварительным данным, фирма отправила их через Узбекистан, не зарегистрировав в приложении «Умра». В видеообращении, опубликованном в соцсетях, паломники заявили, что руководитель компании потребовал с каждого еще по 100 долларов, чтобы они могли продолжить поездку.

В ГУВД сообщили, что ранее муфтият составил в отношении компании два акта из-за нарушений при организации паломнических поездок.

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По факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. Милиция провела обыски по адресам, связанным с деятельностью компании. Там изъяли доверенности, документы паломников, квитанции о денежных переводах и другие материалы.

43-летнюю главу компании задержали и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас следствие устанавливает количество пострадавших и размер причиненного ущерба.

В милиции призвали граждан проверять документы туристических компаний, заключать официальные договоры и сохранять чеки об оплате. Пострадавших от действий компании просят обратиться с заявлением в органы внутренних дел.