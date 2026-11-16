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Более 100 граждан Кыргызстана застряли в Ташкенте по пути на умру

14:51, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Ташкенте с 12 ноября не могут вылететь в Саудовскую Аравию 104 гражданина Кыргызстана, направлявшиеся на умру. Об этом сообщила депутат Бурул Аманова на заседании комитета Жогорку Кенеша по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.

По ее словам, большинство застрявших в Ташкенте — жители Джалал-Абадской и Баткенской областей. Многие из них пенсионного возраста и имеют проблемы со здоровьем.

Депутат рассказала, что сегодня паломникам обещали организовать вылет вечером. Однако сами граждане опасаются, что их просто выселяют, поскольку конкретной информации о рейсах им не предоставили.

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Бурул Аманова связалась с представителями компании «Нур-Умра». По ее словам, там заявили, что готовы отправить паломников дальше, если каждый из них дополнительно заплатит по 400 долларов. Граждане не согласны на это условие: они уже оплатили расходы на поездку и, как сообщила депутат, ранее были вынуждены дополнительно внести еще по 100 долларов.

Депутат призвала МВД и муфтият разобраться в ситуации и помочь гражданам.

Напомним, 13 ноября Духовное управление мусульман Кыргызстана призвало граждан внимательно выбирать туристические компании для поездки на умру. В муфтияте сообщили, что к ним неоднократно поступали телефонные обращения и официальные жалобы на деятельность компании «Нур-Умра».

По данным ДУМК, компания отправила паломников в поездку, не зарегистрировав их в едином электронном приложении «Умра». В связи с этим профильный отдел составил соответствующий акт. Представителям компании несколько раз звонили и выносили предупреждения.

При этом в обращении от 13 ноября муфтият не сообщил, что более 100 граждан Кыргызстана уже несколько дней не могут вылететь из Ташкента. В ведомстве лишь отметили, что вопрос о деятельности компании передан на рассмотрение межведомственной комиссии. По итогам проверки обещали принять меры в соответствии с законодательством.

 

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