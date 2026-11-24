В Бишкеке 80 гражданам, недавно принявшим ислам, подарили путевки на умру — малое паломничество в Саудовскую Аравию. Об этом сообщило Духовное управление мусульман Кыргызстана.

Вручение состоялось в мечети «Имам Сарахсий». Благотворительную акцию организовала одна из туристических компаний совместно с ДУМК. Путевки получили 55 граждан русской и 25 — корейской национальности.

Заместитель муфтия Рафаил Татиков обратился к будущим паломникам с напутствием и пожелал им доброго пути.

По словам руководителя туркомпании Мадали Ойтемирова, инициатива направлена на укрепление взаимопонимания и согласия между представителями разных национальностей. Участники поездки смогут посетить святые места в Мекке и Медине.

Умра, в отличие от хаджа, не привязана к определенным дням исламского календаря и может совершаться в другое время года.