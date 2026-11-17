Около 140 граждан Кыргызстана, направлявшихся в Саудовскую Аравию для совершения умры, оказались в затруднительном положении в аэропорту Ташкента. Об этом сообщил посол КР в Узбекистане Дуйшонкул Чотонов на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

Депутат Бурул Аманова рассказала, что среди застрявших в аэропорту есть пожилые люди.

«Граждане заплатили за поездку, однако не могут вылететь в Саудовскую Аравию. Люди уже пять суток находятся в аэропорту. Всю ночь я была с ними на связи. Они возмущены происходящим. Вчера ночью должны были улететь, но рейс так и не состоялся. Есть четыре рейса, можно отправить людей группами», — заявила она.

В ответ Дуйшонкул Чотонов сообщил, что посольство узнало о ситуации только после обращения депутата. По его словам, к организации поездки причастны гражданка Мирзат Кошоева и компания «Нур Умра Трэвел».

Посол рассказал, что прочитал WhatsApp-переписку представителей фирмы с гражданами.

«Кошоева предложила паломникам добраться до Ташкента, откуда они должны были вылететь на умру. При этом людям обещали решить вопросы о размещении и перелете. Вчера в 15.25 сотрудники посольства выехали в аэропорт для оказания помощи гражданам. Утром еще 23 человека прибыли из Кыргызстана, еще 103 человека остаются в ожидании решения вопроса о визах и билетах.

Сейчас Кошоева обещает посадить их на рейс до Джидды, остальных отправить до вечера. Наши уполномоченные органы работают. Никто из граждан не захотел возвращаться, все хотят совершить умру. Вчера им обеспечили ужин. Сейчас решается вопрос о визах и билетах», — сообщил он.

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Глава МИД Жээнбек Кулубаев, комментируя ситуацию, заявил, что компания «Нур Умра Трэвел» ранее не занималась организацией поездок на умру. По его словам, организаторы не оформили паломникам визы и не решили вопрос об авиабилетах, при этом вводили граждан в заблуждение.

Министр сказал, что соответствующие материалы направлены в уполномоченные органы. Также поставлен вопрос об изъятии лицензии у компании.