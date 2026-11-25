В ЖК требуют усилить контроль над компаниями, организующими поездки на умру. Об этом депутат Эрулан Кокулов заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, компания «Нур Умра Трэвел» отправила на малый хадж сотни граждан КР.

«Но из-за плохой организации многие не смогли улететь на умру. Часть граждан осталась в Ташкенте, сейчас стало известно, что некоторые из них остались на улице, их выгнали из гостиницы. Среди них есть пожилые. Ну стыдно, что дожили до такого. Глава компании Мирзат Кошоева задержана. Правительство должно усилить контроль за такими компаниями, чтобы такого позора больше не повторялось», — призвал Эрулан Кокулов.

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Напомним, с 12 ноября более 100 кыргызстанских паломников, купивших путевки у компании «Нур Умра Трэвел», застряли в Ташкенте по пути в Саудовскую Аравию. У многих не было виз и авиабилетов. Главу туркомпании задержали в Бишкеке по подозрению в мошенничестве. По факту возбудили уголовное дело.