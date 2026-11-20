Военная операция против Ирана обошлась Соединенным Штатам более чем в 48 миллиардов долларов с начала конфликта в конце февраля. Об этом на слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам заявил представитель Пентагона по бюджетным вопросам Артур Миллер.

«По состоянию на 13 ноября эта сумма составляла 48,3 миллиарда долларов», — уточнил он.

Читайте по теме В США Сенат принял резолюцию, обязывающую Трампа прекратить войну против Ирана

По его словам, в эту сумму входят расходы на боеприпасы, замену военной техники и проведение военных операций.

Представитель Пентагона не смог ответить на вопрос, какой ущерб нанесен американским военным объектам на этой войне. Артур Миллер указал, что не располагает такими данными.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных.

Стороны предпринимали несколько попыток для мирного урегулирования конфликта, однако не смогли договориться.

Несмотря на затишье, эксперты считают, что возобновление боевых действий возможно.