На трассе возле села Ак-Олон Иссык-Кульской области, на выезде из Балыкчи, за неделю сбили четыре-пять голов скота. Об этом 24.kg рассказали местные жители.

По их словам, центральный барьер на проезжей части перекрывает животным путь, а ограждений по краям дороги нет. В результате скот выходит на дорогу и попадает под колеса автомобилей.

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«Только вчера сбили двух животных. За неделю количество сбитого скота превысило четыре-пять голов», — рассказали местные жители.

Они просят установить заборы по обеим сторонам дороги, чтобы предотвратить новые ДТП и обеспечить безопасность водителей и владельцев скота.

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