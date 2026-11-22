Президент Садыр Жапаров встретился с кандидатами в президенты. Он заявил о том, что заинтересован в проведении честных выборов. Всего намерение участвовать в них высказали 11 человек.

« Я хочу, чтобы в Кыргызстане сформировалась такая политическая культура, при которой выборы означали бы не запугивание, давление и использование административного ресурса, а честную конкуренцию, открытое обсуждение и свободный выбор. Садыр Жапаров

Одновременно Европейский банк реконструкции и развития в докладе Transition Report 2026–2027 зафиксировал снижение качества государственного управления в Кыргызстане в 2026 году до 4,34 балла против 4,41 балла годом ранее. Эксперты связывают это с ухудшением оценок свободы прессы и соблюдения международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, тогда как показатель экономической устойчивости вырос с 4,45 до 4,56 балла за счет укрепления банковской ликвидности и снижения доли проблемных кредитов.

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По данным Национального статистического комитета, валовый внутренний продукт Кыргызстана за январь — октябрь 2026 года достиг 1 триллиона 866 миллиардов 416,1 миллиона сомов, увеличившись на 10,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Промышленное производство за десять месяцев составило 770 миллиардов 912,8 миллиона сомов (рост на 5,2 процента), а годовая инфляция в октябре — 11,1 процента.

Средняя номинальная заработная плата за январь — сентябрь 2026 года достигла 55 тысяч 525 сомов, прибавив в годовом выражении 29,4 процента, при этом число официально зарегистрированных безработных за десять месяцев составило 34,9 тысячи человек.

Внешнеторговый оборот Кыргызстана за январь — сентябрь 2026 года достиг 14 миллиардов 99,9 миллиона долларов, увеличившись на 16,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За счет возобновления поставок золота за рубеж экспорт вырос на 19,3 процента — до 2 миллиардов 719,9 миллиона долларов, импорт увеличился на 16 процентов, составив 11 миллиардов 380 миллионов долларов (80,7 процента всего товарооборота).

410,9 миллиарда сомов Столько должны кыргызстанцы банкам. За девять месяцев 2026 года на потребительские нужды выдали новых займов на 251 миллиард сомов — в пересчете на каждого жителя Кыргызстана около 33,6 тысячи. Еще 75,8 миллиарда сомов люди должны по ипотеке.

Для сглаживания колебаний на валютном рынке НБ КР провел 14-ю интервенцию с начала года, продав 207,1 миллиона долларов. Общий объем продаж валюты регулятором с начала 2026 года превысил 2 миллиарда 500,65 миллиона долларов, а курс доллара на закрытии торгов составил 87,45 сома.

Тем временем Агентство по защите депозитов рассматривает возможность повышения суммы гарантированного возмещения вкладов сверх действующего лимита в 1 миллион сомов. На 1 ноября 2026 года объем фонда защиты депозитов достиг 12 миллиардов 28 миллионов сомов при общем объеме вкладов в системе в 926 миллиардов сомов.

В проекте бюджета на 2027 год на повышение пенсий заложили 1 миллиард 300 миллионов сомов. Глава Социального фонда Бахтияр Алиев напомнил, что базово в расчетах закладывается рост на 7 процентов, хотя в 2026-и фактическое повышение составило 20 процентов, и допустил аналогичный сценарий в следующем году.

Правительство расширило меры регулирования товарных рынков: кабинет министров ввел временный шестимесячный запрет на ввоз белого сахара из третьих стран и государств Евразийского экономического союза для защиты отечественных производителей и стабилизации цен.

Одновременно Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект введения безвизового режима для граждан еще 18 государств и увеличения срока безвизового пребывания с 30 до 60 дней в течение 120-дневного периода, что должно облегчить поездки туристов и участников высокогорных экспедиций.

624 пострадавших от пищевых отравлений В Кыргызстане за девять месяцев 2026 года зафиксировали 216 случаев пищевых отравлений. Два человека погибли от ботулизма. По данным Минздрава, 42 процента отравлений связаны с точками общественного питания и 24 процента — с фастфудом.

С начала 2026 года в республике зарегистрировали 3 тысячи 649 происшествий, в которых погибли 302 человека, а материальный ущерб составил 1 миллиард 269 миллионов сомов.

В Баткенской области прокуратура выявила гибель около 95 процентов саженцев, высаженных в рамках проекта «Зеленая граница» стоимостью 100 миллионов 887,9 тысячи сомов, и возбудила уголовное дело по статье о злоупотреблении должностным положением из-за ненадлежащего ухода и полива.

В Бишкеке мэр Айбек Джунушалиев сообщил о выделении 500 миллионов сомов из местного бюджета на закупку новых автобусов для снижения нехватки общественного транспорта в часы пик; до 20 января ожидается поставка 65 коротких автобусов.

В столице во время разбойного нападения у иностранного гражданина похитили 1 миллион долларов. Милиция ищет преступников.

На фоне роста цифрового мошенничества обсуждают пакет законопроектов об ужесточении ответственности за создание и рекламу финансовых пирамид — вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет для блогеров и распространителей рекламы при крупном ущербе, а также о праве регуляторов блокировать подозрительные счета и криптоактивы на срок до 48 часов без решения суда.

В сфере автотранспорта заместитель директора центра «Унаа» Тилек Женишев напомнил, что свидетельство об окончании автошколы действует шесть месяцев до обращения на экзамен, а владельцам машин, проданных много лет назад без переоформления, разъяснил порядок временного прекращения регистрации через территориальные подразделения центра.

Международное исследование, подготовленное под руководством Потсдамского института исследований воздействия на климат и опубликованное издательством Springer Nature, предупреждает о значительном сокращении летнего речного стока в отдельных районах Центральной Азии до 50 процентов к 2050 году.

Ученые указывают на ускоренное потепление в регионе и быстрое таяние ледников Тянь-Шаня, что в перспективе приведет к снижению объема талой воды в июле — сентябре. Для Кыргызстана это создает риски для орошаемого земледелия и гидроэнергетики, требуя развития систем мониторинга ледников, адаптации сельского хозяйства и согласованного управления водными ресурсами.

« Сокращение доступных водных ресурсов и изменение сезонного распределения стока могут усилить конкуренцию между потребностями энергетики, сельского хозяйства и соседних стран. Из международного исследования

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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Семь месяцев проверок: что известно об инциденте с журналисткой в УВД Оша Более семи месяцев продолжается проверка инцидента с нештатным корреспондентом 24.kg Нуржамал Ганыевой в УВД Оша. За это время следователи трижды отказывали в возбуждении уголовного дела. Все три постановления прокуратура отменила и внесла в ГКНБ представление об устранении нарушений, связанных с действиями следователя. Читать далее

Баранина и конина в Кыргызстане подорожали более чем на 20 процентов за год За десять месяцев цены в Кыргызстане выросли по сравнению с декабрем 2025-го на 8,8 процента. В годовом выражении инфляция достигла 11,1 процента, сообщил Национальный статистический комитет. По его данным, с начала года больше всего подорожали тарифы на услуги для населения — на 12,2 процента. Читать далее

Экономика Кыргызстана за 10 месяцев: замедление роста и бум инвестиций Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана по итогам января — октября 2026 года достиг, по предварительной оценке, 1 триллиона 866 миллиардов 416,1 миллиона сомов. По сравнению с девятью месяцами 2025-го он увеличился на 10,5 процента. По итогам прошлого года цифра была 11,1 процента. Читать далее

«Надо просто мозги включать». Чолпон Джакупова о власти и будущем Кыргызстана Блок YouTube Правозащитница и руководитель фонда «Правовая клиника «Адилет» Чолпон Джакупова в интервью проекту 24cast заявила о росте числа случаев домашнего насилия на 30 процентов и подчеркнула, что приоритетом для государства вместо масштабных строек должно стать качественное начальное и среднее образование. Она также указала на системные проблемы судов и правоохранительных органов, отметив необходимость персональной ответственности руководителей ведомств за провалы в работе. Читать далее

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Фантастические облака Боома и фонтаны Бишкека: фото и видео читателей 24.kg Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по октябрьскому Бишкеку, полюбуемся фантастическими облаками в Бооме и потрясающим закатом в Кара-Балте, заглянем на Иссык-Куль и в Нарынскую область. Читать далее