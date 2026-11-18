На пересечении улиц Исакеева и Оберон произошло ДТП с участием трех автомобилей. Видео с последствиями происшествия появилось в социальных сетях.

В управлении Патрульной службы милиции рассказали, что столкнулись Honda Accord, Hyundai Sonata и Toyota Caldina.

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По предварительной информации, водитель Toyota выезжал со второстепенной дороги на улицу Оберон и не уступил дорогу автомобилям, двигавшимся по главной. В результате произошло столкновение.

В больницу доставили водителей Honda Accord и Hyundai Sonata, а также пассажира Toyota Caldina. Им оказывают медицинскую помощь.

Все три автомобиля отправили на штрафную стоянку. По факту ДТП назначены судебные экспертизы.