Национальный оператор сотовой связи MEGA предлагает новым пользователям мобильного приложения MegaTV познакомиться с контентом онлайн-кинотеатра «Амедиатека» в течение 7 дней без оплаты.

Специальное предложение действует с 23 ноября по 13 декабря 2026 года. В этот период новые пользователи MegaTV смогут подключить подписку «Амедиатека» и получить доступ к ее фильмам и сериалам прямо на платформе.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо скачать приложение MegaTV, доступное в App Store и Google Play , и подключить подписку «Амедиатека». После активации подписки автоматически начнется 7-дневный пробный период.

Пользователи смогут выбрать контент для семейного просмотра, приятного отдыха после рабочего дня или уютного вечера дома.

По окончании пробного периода подписка автоматически продолжится на стандартных условиях — 500 сомов за 30 дней.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.