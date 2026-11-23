Спортсмены из Кыргызстана завоевали девять золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль на международном турнире Thailand Open по борьбе. Соревнования прошли с 18 по 22 ноября в городе Сирача в Таиланде. Об этом сообщило Государственное агентство физической культуры и спорта.

В турнире по вольной, греко-римской и женской борьбе участвовали более 300 спортсменов из 14 стран.

В женской борьбе кыргызстанки выиграли пять золотых и две серебряные медали. Победительницами стали:

Айдеми Асангазиева — в весовой категории до 53 килограммов;

Асема Торогелдиева — до 55 килограммов;

Акылай Чыныбаева — до 65 килограммов;

Аяна Асмаликова — до 68 килограммов;

Асел Жапарова — до 72 килограммов.

Серебряные медали завоевали Альбина Самылбекова в весе до 62 килограммов и Аяна Асмаликова в категории до 76 килограммов.

Еще восемь наград представители Кыргызстана выиграли в соревнованиях среди спортсменов с нарушением слуха в возрастной категории до 20 лет.

Золотые медали завоевали:

Тариэль Садырбеков — в весовой категории до 60 килограммов;

Абдырасул Исмаилов — до 63 килограммов;

Динмухамед Бигельдиев — до 67 килограммов;

Жанбулат Кусейинов — до 82 килограммов.

Серебряными призерами стали Смадияр Жумакадыров в весе до 63 килограммов, Артур Акопян — до 77 килограммов и Бексултан Сабиралиев — до 82 килограммов. Бронзу в категории до 60 килограммов выиграл Арлен Уланов.