В Бишкеке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Сайкал Ажиевой — матери Даниэля Ажиева, ранее осужденного по делу об организации сети вебкам-студий.

По предварительной информации, в аварии может усматриваться вина женщины. Однако окончательные выводы сделают после установления всех обстоятельств ДТП.

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Источники сообщают, что на месте происшествия Сайкал Ажиева активно разговаривала по телефону со знакомыми сотрудниками правоохранительных органов. По утверждению очевидцев, так она пыталась повлиять на принятие решений по факту аварии.

Независимого подтверждения информации пока нет. Официальная позиция милиции относительно обстоятельств ДТП и виновности его участников не опубликована.

Отметим, что Сайкал Ажиева становилась участницей дорожных происшествий, получивших общественный резонанс.

Так, 17 октября 2024 года она на автомобиле Lexus врезалась в ворота здания администрации президента «Ынтымак Ордо» в Бишкеке.

Тогда, по словам очевидцев, женщина заявляла, что у ее семьи конфисковали имущество, а ее сын находится в заключении.

После инцидента Сайкал Ажиеву доставили в милицию. Ленинский районный суд признал ее виновной в мелком хулиганстве и назначил штраф в 5 тысяч 500 сомов.

Кроме того, по информации источников 24.kg в правоохранительных органах, за два дня до происшествия у резиденции, 15 октября 2024 года, Сайкал Ажиева на том же автомобиле попала в ДТП с автобусом на улице Чортекова.

Таким образом, нынешняя авария не первый дорожный инцидент с участием матери Даниэля Ажиева.