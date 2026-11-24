В 2027 году на ремонт зданий организаций начального профессионального образования выделят 1,2 миллиарда сомов. Об этом сообщила заместитель министра финансов Жибек Дуйшеева на выездном заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи в Баткенской области.

Она отметила, что каждый лицей уже сообщил свои сметы, однако Минфин считает, что сначала необходимо провести анализ.

«Если в 2026 году выделено 14 миллионов сомов, то в 2027-м мы готовы выделить 1,2 миллиарда. Но мы считаем, что сначала нужно провести анализ. Минпросвещения сейчас работает над этим. Нужно определить объекты, которым требуются средства в первую очередь, а не разделять их всем лицеям. Чтобы эти объекты полностью закрыли свои потребности и начали полноценно работать, а в последующие годы средства выделять уже следующим лицеям. В 2028-2029 годах сумма, возможно, будет еще больше», — сказала замминистра.

Она добавила, что параллельно можно рассматривать возможности привлечения средств доноров и партнеров.

Напомним, ранее заместитель министра просвещения Виктория Мозгачева сообщила, что 328 объектов профлицеев требуют ремонта и строительства, примерно 49 находятся в ветхом или аварийном состоянии.