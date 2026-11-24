В Кыргызстане разрабатывают интегрированную электронную систему, которая объединит данные государственных органов о рабочих визах иностранных граждан. К ней подключат ГНС, МИД и ГКНБ. Об этом журналистам сообщил глава Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, система позволит ведомствам в онлайн-режиме получать информацию об иностранных гражданах, приезжающих в Кыргызстан для работы.

Каждое ведомство будет использовать эти данные в рамках своих полномочий. Налоговая служба — контролировать уплату налогов работодателями за иностранных сотрудников, ГКНБ — отслеживать законность их пребывания в стране. Доступ к информации также получит МИД.

Как пояснил представитель Налоговой службы, раньше государственные органы работали отдельно друг от друга и не имели общей автоматизированной системы учета и контроля. Создание интегрированного модуля позволит объединить информацию и ускорить обмен данными между ведомствами.

По его словам, это поможет государственным органам быстрее принимать решения, обеспечивать безопасность граждан, соблюдение законодательства и защиту прав работодателей и работников.

Напомним, кабмин увеличил квоту на привлечение иностранных работников в Кыргызстан в 2027 году до 120 тысяч человек. В 2026-м она составляет 100 тысяч, а в 2025-м первоначально была установлена на уровне 25 тысяч, но позднее увеличена до 42 тысяч.

Среди стран, запрашивающих квоты на трудоустройство своих граждан в Кыргызстане, — Китай, Индия, Турция и Пакистан. Распределением квот с 2025 года занимается Министерство иностранных дел.