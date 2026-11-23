Мигранты: жизнь и работа за рубежом

Дети кыргызстанцев, работающих в России, сталкиваются с трудностями при получении полисов обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом в эфире «Биринчи радио» рассказал председатель кыргызской диаспоры в Калининграде Кажыбек Усупов.

По его словам, официально трудоустроенные граждане КР могут получать медицинскую помощь по системе ОМС, однако на членов их семей эти гарантии не распространяются автоматически.

«По трудовому договору нашим гражданам страховка предоставляется бесплатно, но детям и другим членам семьи ее не дают», — сказал представитель диаспоры.

Он отметил, что кыргызстанские семьи также сталкиваются с трудностями при устройстве детей в российские школы и детские сады.

По словам Кажыбека Усупова, эти вопросы поднимались во время контактов представителей кыргызской диаспоры с депутатами Жогорку Кенеша. Кыргызская сторона добивается улучшения условий для семей трудовых мигрантов.

Проблема медицинского страхования ранее обсуждалась и на межгосударственном уровне.

В январе 2026 года Кыргызстан обратился в Суд Евразийского экономического союза за разъяснением положений Договора ЕАЭС, касающихся медицинского страхования членов семей трудящихся.

2 марта суд вынес консультативное заключение. Оно подтвердило предусмотренные договором социальные гарантии, однако не установило автоматического права всех членов семей мигрантов на получение российских полисов ОМС.

Согласно действующему российскому законодательству, официально работающие граждане КР как государства — участника ЕАЭС имеют право на ОМС. Однако их дети, временно пребывающие в РФ, не получают такое право автоматически только на основании трудоустройства родителей.

В мае 2026 года министры здравоохранения Кыргызстана и России Дамир Осмонов и Михаил Мурашко обсудили возможность предоставления членам семей кыргызстанских мигрантов полисов добровольного медицинского страхования на льготных условиях.

Кыргызская сторона также предложила признавать в РФ результаты медицинских обследований, пройденных гражданами КР на родине перед выездом на работу.

Для сравнения, в Кыргызстане официально трудоустроенные граждане стран ЕАЭС охвачены системой обязательного медицинского страхования, а члены их семей могут приобрести полис по льготной стоимости — 1 тысяча 840 сомов в год.

При этом отсутствие российского полиса ОМС не означает полного лишения ребенка права на медицинскую помощь. Порядок оказания экстренной помощи и доступ к плановому лечению регулируются отдельными нормами.