Житель Чуйской области Кошалы Кочорбаев раньше тратил на уголь 50–60 тысяч сомов за зиму. В этом году он установил тепловой насос на государственный льготный кредит. В октябре общий счет за электричество в его доме площадью 150 квадратных метров составил около тысячи сомов.

«За одну зиму расходовали 5,5–6 тонн угля. С доставкой тонна обходилась примерно в 10 тысяч сомов», — рассказывает Кошалы Кочорбаев.

Оборудование установили в августе, а осенью начали отапливать дом. Для покупки семья получила кредит в «АБанке» в рамках проекта Минфина КР «Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике».

«Кредит получили легко. После подачи заявки примерно за десять дней все проверили, после чего выдали деньги», — говорит он.

Сколько теперь платит семья?

«За октябрь израсходовали 680 киловатт-часов электричества. Это общее потребление всего дома. Заплатили около тысячи сомов», — объясняет Кошалы.

С похолоданием хозяин ожидает увеличения платежей: примерно до 3 тысяч сомов за ноябрь и до 4 тысяч — в сильные морозы. Это пока его прогноз. Семья еще не прошла полный отопительный сезон с тепловым насосом, поэтому сравнить общие зимние расходы можно будет позже. Но бытовые перемены уже ощутимы.

«Сейчас пользуемся им в холодную погоду — дома тепло. Рады, что освободились от необходимости топить углем. Трудностей с использованием теплового насоса не было», — рассказывает он.

Сколько стоит оборудование и как получить льготный кредит?

Ориентировочная стоимость теплового насоса в Бишкеке — от 220 до 660 тысяч сомов в зависимости от площади и утепления дома, мощности и комплектации оборудования. Точную смету составляют после обследования дома. Нужно отдельно уточнить, включены ли доставка и монтаж в стоимость.

Читайте по теме Готовьтесь к зиме заранее. Экономичное отопление без дыма и угольной пыли

Жители Бишкека, Сокулукского, Аламудунского и Иссык-Атинского районов Чуйской области могут получить до 1 миллиона сомов под 6 процентов годовых на срок до пяти лет по государственной льготной кредитной линии Министерства финансов КР.

Средства можно направить на покупку тепловых насосов и других предусмотренных проектом видов экологичного отопления, доставку, установку и сопутствующие расходы. Подробные условия можно узнать в «АБанке», «Элдик Банке» и «Бакай Банке».

А если действуют лимиты?

Для хорошо утепленного дома площадью 100 квадратных метров правильно подобранный тепловой насос при подходящих условиях может потреблять около 3–4 киловатта электрической мощности и отдавать 12–15 киловатт тепловой мощности. Показатели зависят от модели и режима работы.

Насос может работать при лимитах, если его потребление вместе с другими включенными приборами не превышает выделенную для дома мощность. На случай отключений можно предусмотреть генератор, аккумуляторы с инвертором или солнечные панели с системой резервного питания.

Для семьи Кошалы Кочорбаева тепловой насос — прежде всего освобождение от ежедневной топки углем. Возможность сократить расходы и воспользоваться государственным льготным кредитом делает такой переход привлекательнее, а отказ от сжигания угля означает меньше дыма и более чистый воздух для окружающих.