В Бишкеке установили водителя, который утром 18 ноября провез инспектора милиции на капоте автомобиля. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Чуй и улицы Манаса. Водитель автомобиля Toyota Corolla, предположительно нарушивший Правила дорожного движения, продолжил движение, когда сотрудник милиции оказался на капоте машины.

Как сообщили в ГУВД, по факту возбудили уголовное дело по статье 280 «Хулиганство, совершенное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка» УК КР.

В районное управление внутренних дел доставили водителя автомобиля — К.С., 1991 года рождения.

Его Toyota Corolla водворили на специализированную штрафную стоянку.

Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

В ГУВД Бишкека напомнили, что законные требования сотрудников милиции обязательны для исполнения, а сопротивление представителям власти влечет ответственность по закону.