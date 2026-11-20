Центральная избирательная комиссия 20 ноября зарегистрировала Камилжана Майнаева общественным наблюдателем от фонда лиц с инвалидностью «Сезим». Об этом сообщила ЦИК.

Он сможет наблюдать за работой всех избирательных комиссий на территории Ошской области в период подготовки и проведения выборов президента Кыргызстана, назначенных на 27 января 2027 года.

Уведомление от фонда поступило в ЦИК 16 ноября. Камилжану Майнаеву выдадут удостоверение установленного образца.

Общественный наблюдатель — представитель некоммерческой организации, уполномоченный следить за подготовкой выборов, голосованием и подсчетом голосов. Он вправе получать копии итоговых протоколов и подавать жалобы на нарушения избирательных прав. При этом ему запрещено вести агитацию, вмешиваться в работу комиссий и непосредственно участвовать в подсчете бюллетеней.