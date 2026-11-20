ЦИК КР зарегистрировала общественного наблюдателя от ОФ «Сезим»
Центральная избирательная комиссия 20 ноября зарегистрировала Камилжана Майнаева общественным наблюдателем от фонда лиц с инвалидностью «Сезим». Об этом сообщила ЦИК.
Он сможет наблюдать за работой всех избирательных комиссий на территории Ошской области в период подготовки и проведения выборов президента Кыргызстана, назначенных на 27 января 2027 года.
Уведомление от фонда поступило в ЦИК 16 ноября. Камилжану Майнаеву выдадут удостоверение установленного образца.