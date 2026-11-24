Более 15 килограммов незадекларированных ювелирных изделий обнаружено в двух партиях хозяйственных товаров, прибывших в Кыргызскую Республику из Объединенных Арабских Эмиратов и Китая.

Нарушения выявлены сотрудниками Государственной таможенной службы при кабинете министров в ходе таможенного досмотра на МТО «ЖД Вокзал» железнодорожной таможни «Северная».

Так, при досмотре партии хозяйственных товаров общим весом 1 тысяча 391 килограмм, прибывших из Дубая в адрес ОсОО «Д. Э.», обнаружены ювелирные изделия из серебра 925-й пробы — кольца, серьги и цепочки общим весом 3,3 килограмма.

Еще 12 килограммов 427 граммов незадекларированных ювелирных изделий обнаружено при досмотре партии хозяйственных товаров весом 13 тысяч 50 килограммов, прибывших из Китая в адрес ОсОО «С. Г. ЛТД».

Установлено, что в обоих случаях получателем ювелирных изделий являлась гражданка Г.К.Г. Общий вес незадекларированных изделий составил 15 килограммов 727 грамм.

Материалы по выявленным фактам переданы в следственное управление ГТС. По результатам следственных мероприятий сумма причиненного государству ущерба составила 2 миллиона 208 тысяч 695 сомов и возмещена в полном объеме.