Новые рукописи Гете, Бисмарка, Наполеона и Черчилля опубликует Земельная библиотека Шлезвиг-Гольштейна в Киле.

Отмечается, что ей в дар передано наследие предпринимателя из Любека Тео Дрегера, умершего в ноябре 2025 года. Он был страстным коллекционером и собрал более 400 оригинальных рукописей Гете и Шиллера, документов Бисмарка, Наполеона, Черчилля, короля Швеции Густава II Адольфа, императора Карла V, богослова Меланхтона. В коллекции также — стихотворение короля Пруссии Фридриха II, адресованное Вольтеру.

В библиотеке пообещали, что оцифруют уникальную коллекцию и обеспечат доступ к ней. По оценке сотрудников, некоторые бумаги могут представлять значительный интерес для исследователей со всего мира. Ожидается, что переданные документы будут храниться как единое собрание, которое назовут в честь прежнего владельца.