Мэрия Бишкека создаст специальную комиссию для изучения обстоятельств ДТП с электробусом, в котором погиб водитель. Об этом сообщили городские власти.

По итогам проверки муниципальное предприятие «Бишкекский городской транспорт» предусмотрит выплату компенсации. Ущерб владельцам двух поврежденных автомобилей — Toyota Prius и Mazda — возместят по страховке в соответствии с законодательством.

Напомним, ДТП произошло накануне на пересечении улиц Интергельпо и Кенсуйской. По предварительным данным, водитель не поставил электробус на ручной тормоз, когда тот находился на конечной остановке возле завода «Фрунзе». В результате транспорт самостоятельно начал движение.

Мужчина попытался остановить электробус, но получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, где он скончался. Пассажиров в салоне в тот момент не было.