Ученые из Даремского, Кардиффского и Манчестерского университетов Великобритании установили, что общение с ИИ-компаньонами снижает чувство одиночества, если пользователь воспринимает виртуального собеседника как внимательного и чуткого.

Главным фактором психологического эффекта исследователи назвали «синтетическую осознанность» — ощущение, что человека слушают и принимают без осуждения, несмотря на отсутствие живого собеседника. Об этом пишет издание phys.org.

Механизмы психологического влияния

Научная группа под руководством доцента Бизнес-школы Даремского университета Варка Шамси Бахара проанализировала результаты пять исследований с участием 1 тысячи 447 жителей Великобритании и США. Эксперты выделили два основных пути, с помощью которых чат-боты помогают справляться с изоляцией.

Усиление чувства принадлежности. Пользователь ощущает эмоциональную связь, принятие и собственную значимость.

Повышение самооценки. Человек чувствует себя достойным внимания и поддержки, что напрямую коррелирует со снижением уровня одиночества.

Наибольшую пользу персонализированные чат-боты приносят в периоды временных жизненных перемен: при переезде, сложностях на работе или проблемах в отношениях. Программа предоставляет безопасное пространство для обсуждения тревог.

Риски социальной изоляции

Авторы исследования предупреждают, что чрезмерная эмоциональная привязанность к алгоритмам стирает границу между искусственными и реальными отношениями. Отказ от контактов с людьми в пользу программы способен усугубить социальную изоляцию.

Ученые призвали разработчиков внедрять защитные механизмы в интерфейсы чат-ботов: системы должны поддерживать самооценку человека, но не имитировать полноценную замену живой дружбе. Итоговый эффект зависит не от самого факта использования нейросети, а от субъективного восприятия диалога пользователем.