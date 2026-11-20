Десять человек погибли в масштабной аварии с участием пассажирского автобуса и топливной цистерны в Пакистане. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов.

По предварительным данным, автобус ехал из города Турбат в Карачи. В момент столкновения с автоцистерной произошел пожар, пламя мгновенно охватило обе машины, из-за чего находившиеся внутри люди оказались заблокированы в салоне.

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К ликвидации последствий ЧП оперативно привлекли экстренные службы. Спасателям удалось вытащить из завалов 27 пострадавших, которых срочно госпитализировали.