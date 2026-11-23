Главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пахоцкий предложил разработчикам систем искусственного интеллекта создать единый стандарт безопасности при разработке и совершенствовании ИИ-агентов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

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По его словам, в условиях доминирующих в настоящее время форм аудита соответствия и дальнейшего повышения осведомленности об оценке и обучении разработчики передовых моделей должны совместно стремиться к установлению общих норм оценки таких моделей и обоснования безопасности для них.

«Я также предлагаю общие ограничения, основанные на перплексии и других измерениях, которые разработчики обязуются не превышать до тех пор, пока наша способность понимать и отслеживать поведение ИИ не достигнет определенного конкретного уровня… То есть я хотел бы иметь отраслевой стандарт, который определяет первое ограничение на разработку, измеряемое с помощью ключевого показателя, который мы можем отслеживать в разных лабораториях, и то, чего нам конкретно необходимо достичь, прежде чем переходить за его пределы», — говорится в обращении.