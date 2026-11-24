В Кыргызстане необходимо рассмотреть возможность ограничения выдачи кредитов гражданам младше 21 года. С таким предложением выступил депутат Жогорку Кенеша Уланбек Жаанбаев на заседании комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

По его словам, за девять месяцев текущего года объем потребительского кредитования увеличился на 20 миллиардов сомов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 2 миллионов человек имеют кредиты, причем значительная часть займов — небольшие потребительские кредиты.

Депутат обратил внимание на ситуацию с молодыми людьми в возрасте от 18 до 21 года. По его словам, они берут небольшие займы сразу в нескольких банках и микрофинансовых организациях, в результате чего оказываются в долговой зависимости.

«Один студент задолжал банкам 600 тысяч сомов. Он брал небольшие суммы в пяти-шести местах. Сейчас кредиты можно оформить через мобильное приложение, причем зачастую без определенной цели», — отметил Уланбек Жаанбаев.

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При этом он подчеркнул, что кредиты на развитие сельского хозяйства, коммерции и производства имеют экономическую цель, тогда как бесконтрольная выдача небольших потребительских займов вызывает обеспокоенность.

Депутат предложил рассмотреть возможность законодательного ограничения выдачи кредитов гражданам до 21 года. По его мнению, для получения займа молодыми людьми необходимо предусмотреть поручительство или согласие родителей.

«Если не принять меры сейчас, в будущем молодые люди могут оказаться обременены кредитами», — отметил он.

По данным Нацстаткома, за девять месяцев 2026 года небанковские финансово-кредитные организации выдали микрокредиты на 76,2 миллиарда сомов. Число заемщиков за год выросло втрое — до 2,42 миллиона человек. При этом 93,2 процента получателей микрозаймов брали деньги на потребительские нужды.