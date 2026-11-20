Сенат Конгресса США принял резолюцию, обязывающие власти страны прекратить военные действия против Ирана.

За такое решение проголосовали 50 сенаторов, против — 48. Аналогичный документ в начале июня был одобрен в Палате представителей Конгресса.

Резолюция принимается отдельно в каждой палате Конгресса. Она не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер. В таких документах законодатели выражают свою позицию. Исполнительная ветвь власти США вправе их игнорировать.

Президенту США Дональду Трампу следует «отозвать американские Вооруженные силы от боевых действий против Исламской Республики Иран», говорится в документе.

Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных.

Стороны предпринимали несколько попыток для мирного урегулирования конфликта, однако не смогли договориться.

Несмотря на затишье, эксперты считают, что возобновление боевых действий возможно.

