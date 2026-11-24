Антифрод-система для борьбы с киберпреступностью начала работать в тестовом режиме. Об этом заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева заявила сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции при обсуждении исполнения постановлений Жогорку Кенеша о мерах по противодействию мошенническим преступлениям в банковской сфере и сети Интернет.

По ее словам, эта единая система свяжет 26 коммерческих банков.

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«Когда пострадавшие будут звонить на номер 102, то они будут предоставлять свои расчетные банковские счета, которые милиция передаст оперативно коммерческим банкам. Последние, в свою очередь, могут заморозить средства потерпевших граждан на 30 дней, чтобы не допустить незаконного вывода денег», — отметила Умуткан Конкубаева.

Она добавила, что в настоящее время видоизменяются типы преступлений, особенно отмечается рост киберпреступлений.

«В Узбекистане антифрод-система уже работает хорошо. Недавно мы перенимали их опыт, наши антифрод-системы схожи. Сейчас также ведется работа по обучению сотрудников милиции правильно реагировать на киберпреступления. Скоро эта антифрод-система уже заработает в пилотном режиме», — отметила Умуткан Конкубаева.