Антифрод-система для борьбы с киберпреступностью начала работу в тестовом режиме
Антифрод-система для борьбы с киберпреступностью начала работать в тестовом режиме. Об этом заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева заявила сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции при обсуждении исполнения постановлений Жогорку Кенеша о мерах по противодействию мошенническим преступлениям в банковской сфере и сети Интернет.
По ее словам, эта единая система свяжет 26 коммерческих банков.
«Когда пострадавшие будут звонить на номер 102, то они будут предоставлять свои расчетные банковские счета, которые милиция передаст оперативно коммерческим банкам. Последние, в свою очередь, могут заморозить средства потерпевших граждан на 30 дней, чтобы не допустить незаконного вывода денег», — отметила Умуткан Конкубаева.
Она добавила, что в настоящее время видоизменяются типы преступлений, особенно отмечается рост киберпреступлений.
«В Узбекистане антифрод-система уже работает хорошо. Недавно мы перенимали их опыт, наши антифрод-системы схожи. Сейчас также ведется работа по обучению сотрудников милиции правильно реагировать на киберпреступления. Скоро эта антифрод-система уже заработает в пилотном режиме», — отметила Умуткан Конкубаева.