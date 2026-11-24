Сегодня состоялась церемония передачи 70 единиц сельскохозяйственной техники двум научным учреждениям аграрного профиля — Департаменту экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства и Кыргызскому научно-исследовательскому институту земледелия, а также их территориальным подразделениям. Общая стоимость техники составляет 178 миллионов 801 тысячу сомов.

Ключи от техники передал заместитель председателя кабинета министров Эрлист Акунбеков. Из общего количества 21 единица направлена департаменту, 49 единиц — Институту земледелия.

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Министр отметил, что укрепление материально-технической базы научных учреждений имеет важное значение для развития отечественной аграрной науки, повышения качества исследований и внедрения современных технологий в сельское хозяйство.

Техника приобретена в рамках проекта Всемирного банка «Развитие устойчивых агропродовольственных кластеров» для совершенствования системы семеноводства и обеспечения сельхозпроизводителей качественными семенами и саженцами.

В перечень новой техники входят тракторы, зерноуборочные и селекционные комбайны, сеялки, оборудование для очистки семян, картофелесажалки и картофелеуборочные машины, а также другое специализированное сельскохозяйственное оборудование.