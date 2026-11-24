В рамках реализации стратегии по укреплению международного сотрудничества и расширению корреспондентской банковской сети ОАО «Кылым Банк» заключило соглашение об установлении корреспондентских отношений с Aktif Bank (Турецкая Республика).

Данное партнерство является важным шагом в укреплении международных позиций банка и развитии сотрудничества с ведущими зарубежными финансовыми институтами.

Установление корреспондентских отношений с Aktif Bank открывает новые возможности для ОАО «Кылым Банк» в сфере международной банковской деятельности, способствует развитию международных расчетов, расширению возможностей осуществления трансграничных платежей и повышению качества банковского обслуживания клиентов.

ОАО «Кылым Банк» продолжает активно развивать международную корреспондентскую сеть, формируя прочную основу для эффективного взаимодействия с зарубежными финансовыми партнерами и предоставления своим клиентам современных, надежных и качественных банковских услуг.

Лицензия НБ КР 057.