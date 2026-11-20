Выборы-2027: за границей для кыргызстанцев откроют 74 избирательных участка
На предстоящих в январе 2027 года выборах президента для кыргызстанцев, находящихся за границей, откроют 74 участка для голосования. Об этом стало известно на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.
Члены комиссии утвердили постановление, согласно которому избирательные участки откроют в 33 странах:
- Россия — 20;
- Турция — 6;
- Казахстан — 6;
- США — 5;
- Узбекистан — 2;
- Корея — 3;
- Италия — 3;
- Германия — 2;
- Китай — 2;
- ОАЭ — 2.
В Австрии, Чехии, Словакии, Польше, Великобритании, Беларуси, Литве, Венгрии, Бельгии, Франции, Швейцарии, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Египте, Азербайджане, Таджикистане, Туркменистане, Малайзии, Пакистане, Индии, Японии и Монголии — по одному участку.
При этом председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров отметил, что это не окончательный список и он еще будет дополняться.
Ранее в ЦИК сообщали, что в Кыргызстане открыто 2 тысячи 492 избирательных участка. На выборах в 2025 году в иностранных государствах работали 100 УИК.
Напомним, выборы президента Кыргызстана назначены на 27 января 2027 года. Желание баллотироваться изъявили 11 граждан. Предварительный список избирателей включает 4 миллиона 467 тысяч 40 граждан.