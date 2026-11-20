На предстоящих в январе 2027 года выборах президента для кыргызстанцев, находящихся за границей, откроют 74 участка для голосования. Об этом стало известно на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Члены комиссии утвердили постановление, согласно которому избирательные участки откроют в 33 странах:

Россия — 20;

Турция — 6;

Казахстан — 6;

США — 5;

Узбекистан — 2;

Корея — 3;

Италия — 3;

Германия — 2;

Китай — 2;

ОАЭ — 2.

В Австрии, Чехии, Словакии, Польше, Великобритании, Беларуси, Литве, Венгрии, Бельгии, Франции, Швейцарии, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Египте, Азербайджане, Таджикистане, Туркменистане, Малайзии, Пакистане, Индии, Японии и Монголии — по одному участку.

При этом председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров отметил, что это не окончательный список и он еще будет дополняться.

Ранее в ЦИК сообщали, что в Кыргызстане открыто 2 тысячи 492 избирательных участка. На выборах в 2025 году в иностранных государствах работали 100 УИК.

Напомним, выборы президента Кыргызстана назначены на 27 января 2027 года. Желание баллотироваться изъявили 11 граждан. Предварительный список избирателей включает 4 миллиона 467 тысяч 40 граждан.



