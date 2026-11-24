Евро, российский рубль и китайский юань укрепились. Казахский тенге продолжил снижение, обновив минимум ноября. Курс американского доллара не изменился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Российский рубль:

Казахский тенге:

Китайский юань:

В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).

В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке регулятор не проводил.

В 2026-м 14-ю интервенцию Национальный банк провел 18 ноября. Он реализовал 207,1 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 500,65 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

Справка 24.kg

Валютная интервенция — операция Национального банка по покупке или продаже иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания резких колебаний обменного курса сома и сдерживания инфляции.

Дефицит валюты возникает при увеличении спроса со стороны бизнеса, в связи с большими импортными закупками товаров и оборудования, обеспечением внешних выплат и по другим причинам.