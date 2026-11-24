Рубль и евро немного подорожали, тенге дешевеет: курс валют на 24 ноября
Евро, российский рубль и китайский юань укрепились. Казахский тенге продолжил снижение, обновив минимум ноября. Курс американского доллара не изменился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,4 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 96,1119 сома (+0,22 процента). Восстановление после антирекорда.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 95,36 сома, продажа — 96,34 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0678 сома (+0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,002 сома, продажа — 1,079 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1920 сома (−0,16 процента). Новый минимум ноября.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1709 сома, продажа — 0,206 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 13,1221 сома (+0,15 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 13,25 сома, продажа — 13,9 сома.
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В 2026-м 14-ю интервенцию Национальный банк провел 18 ноября. Он реализовал 207,1 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 500,65 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.
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В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке регулятор не проводил.
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В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).
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В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.
Справка 24.kg
Валютная интервенция — операция Национального банка по покупке или продаже иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания резких колебаний обменного курса сома и сдерживания инфляции.
Дефицит валюты возникает при увеличении спроса со стороны бизнеса, в связи с большими импортными закупками товаров и оборудования, обеспечением внешних выплат и по другим причинам.