Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о растущих рисках бесконтрольного использования искусственного интеллекта. По его словам, стремительное развитие технологий требует международного сотрудничества и создания эффективных механизмов обеспечения безопасности.

Об этом он заявил на специальном саммите по безопасности искусственного интеллекта, проходящем в столице Барбадоса Бриджтауне.

Глава ООН отметил, что искусственный интеллект открывает огромные возможности для человечества. Он способен улучшить системы здравоохранения и образования, ускорить научные исследования, способствовать экономическому развитию и повысить точность прогнозов погоды.

Однако одновременно с развитием технологий увеличиваются и связанные с ними угрозы.

Гутерриш напомнил о недавних технологических сбоях, кибератаках и предупреждениях самих разработчиков искусственного интеллекта о возможных экзистенциальных рисках.

«Когда сами разработчики технологии говорят нам, что риски могут быть весьма существенными, мир обязан отнестись к этим предупреждениям со всей серьезностью», — заявил он.

По словам генсека, международное сообщество должно выработать общие подходы к управлению рисками, поскольку последствия использования искусственного интеллекта не ограничиваются государственными границами.

Особое внимание Гутерриш уделил опасности усиления глобального неравенства. Он подчеркнул, что развивающиеся страны также должны участвовать в принятии решений, касающихся регулирования новых технологий.

При этом глава ООН выступил не за навязывание всем государствам единой модели, а за создание механизмов международного сотрудничества, обмена информацией о серьезных инцидентах и совместной оценки безопасности ИИ.

В частности, предлагается развивать возможности стран самостоятельно проверять безопасность интеллектуальных систем с учетом национальных языков, культурных особенностей и местных условий.

В настоящее время поддерживаемая ООН Глобальная сеть обмена и сотрудничества по наращиванию потенциала в области искусственного интеллекта объединяет 27 центров в пяти регионах мира.

Гутерриш также отметил работу Независимой международной научной группы по ИИ, которая занимается изучением возможностей и рисков новых технологий.

«Давайте сделаем так, чтобы искусственный интеллект формировался человечеством, вместе с человечеством и для всего человечества», — заключил Генеральный секретарь ООН.