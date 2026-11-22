В Сокулукском районе началось строительство конноспортивного комплекса, рассчитанного на 35 тысяч зрителей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, проектом предусмотрено возведение конной арены на 10 тысяч зрителей — здесь будут проводить скачки ат чабыш и другие соревнования, и еще одной арены на 25 тысяч зрителей, предназначенной для организации соревнований по кок-бору.

Общая площадь ипподрома составляет 114 гектаров.

Мэр столицы Айбек Джунушалиев ознакомился с проектом и осмотрел территорию.

Недалеко от села Белек построят соревновательные и тренировочные зоны, трибуны, конюшни, административные здания, помещения для ветеринарной службы, а также рекреационные, коммерческие и туристические зоны.

Подрядчик должен предусмотреть строительство подземной парковки, создать инфраструктуру на прилегающем участке, при этом максимально сохранить зеленые насаждения.

Напомним, городской ипподром «Ак-Кула» ранее снесен. Он был рассчитан на 3 тысячи посадочных мест и построен в 1947 году по авторскому проекту заслуженного архитектора Кыргызской Республики Владимира Нусова.

В начале 1990-х спортивный объект передали Министерству сельского хозяйства. В 1998 году ведомство продало его частникам. Спустя 20 лет, в 2018-м, ипподром отсудили и передали мэрии. В 2019 году здание признали аварийным и подлежащим сносу, а в 2020-м спортивный комплекс лишили статуса памятника истории и архитектуры.