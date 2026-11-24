На заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша КР депутат Медина Кайрылбекова поинтересовалась у главы Минтруда Алмаза Имангазиева результатами программы социального контракта и тем, сколько семей благодаря ей смогли выйти из бедности.

Имангазиев сообщил, что участниками программы стали более 60 тысяч граждан. По данным территориальных подразделений министерства, около 90 процентов из них успешно реализовали свои проекты и получили постоянный источник дохода.

Вместе с тем Кайрылбекова предложила увеличить размер социального контракта. По ее мнению, нынешних 150 тысяч сомов с учетом инфляции уже недостаточно для запуска полноценного небольшого бизнеса.