Объем микрозаймов, выданных небанковскими финансово-кредитными организациями Кыргызстана в январе — сентябре 2026 года, вырос на 24,5 процента по сравнению с прошлым годом и достиг 76,2 миллиарда сомов. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Как отмечается, число заемщиков подскочило в 3,2 раза — с 790,8 тысячи до 2,5 миллиона человек, что резко снизило средний размера займа с 79,9 до 31,2 тысячи сомов.

Взрывной рост числа заемщиков

Рынок микрокредитования Кыргызстана в этом году заметно изменился за счет большого притока клиентов.

Так, за девять месяцев 2024 года микрокредиты получили 908,1 тысячи человек на сумму 47,4 миллиарда сомов, а в 2025-м их число сократилось до 790,8 тысячи человек при объеме займов 63,1 миллиарда сомов. В 2026-м клиентская база расширилась более чем на 1,7 миллиона человек.

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Средний размер микрокредита на одного получателя в III квартале составил 31,2 тысячи сомов. Годом ранее — 79,9 тысячи сомов, в 2024-м — 52,2 тысячи сомов.

Из общего числа заемщиков 92,7 процента составили женщины (против 91,7 процента в 2025-м и 92,8 процента в 2024-м).

Потребительский перекос

Лидером рынка стало потребительское кредитование, объем которого за девять месяцев 2026 года увеличился на 27,8 процента — с 40,2 до 51,3 миллиарда сомов. Доля таких займов достигла 65,3 процента, а оформили их 2,4 миллиона человек (93,2 процента всех клиентов).

Средний чек потребительского микрокредита составил 21,8 тысячи сомов.

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В реальном секторе и предпринимательстве больше всего берут кредитов на следующие сферы:

Сельское хозяйство: объем вырос 9,7 до 11,6 миллиарда сомов;

Торговля и общественное питание: показатель увеличился с 5,99 до 9,88 миллиарда сомов (5,5 процента).

Строительство: объем кредитования снизился с 1,69 до 1,31 миллиарда сомов.

Бытовое обслуживание населения: рост с 1,5 до 2,1 миллиарда сомов.

Транспорт и связь: объем снизился с 1,87 до 1,67 миллиарда сомов.

Промышленное производство: снижение с 470,2 до 328,2 миллиона сомов.

В каких регионах занимают больше всего

Бесспорным лидером по объемам микрокредитования остается Бишкек, где за девять месяцев 2026 года выдали 25,07 миллиарда сомов — это 32,9 процента от республиканского показателя. Число заемщиков в столице подскочило с 258,8 тысячи до 1,2 миллиона человек, а средний размер займа снизился с 68,2 тысячи до 20,8 тысячи сомов.

Вторую строчку по объемам заняла Ошская область — 11,4 миллиарда сомов (15 процентов), опередив Джалал-Абадскую, где выдали около 9,9 миллиарда сомов (12,9 процента).

Как распределились объемы займов по другим регионам: