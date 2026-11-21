Apple разрабатывает собственного автономного AI-агента для компьютеров Mac, который сможет выполнять задачи без вмешательства пользователя — от просмотра веб-страниц до написания и отладки кода.

Корпорация намерена войти в быстрорастущий сегмент, где уже присутствуют OpenAI, Anthropic, Meta, Google и Grok от Илона Маска, указывают эксперты.

18 ноября Apple опубликовала вакансию старшего руководителя инженерной команды для разработки agentic AI-ассистента. В описании говорилось: «Представьте себе ИИ-агента, который использует компьютер так, как это делает опытный человек. Он просматривает веб-страницы, работает в разных приложениях, выполняет команды, пишет и проверяет программный код, обращается к сервисам, выбирая подходящий инструмент для каждого шага. Все это он делает конфиденциально и на том уровне качества, который пользователи ждут от Apple».

Вероятно, Apple решила конкурировать с такими продуктами, как Muse от Meta, Dots от OpenAI, Claude Duet от Anthropic, Tasks от Google и Grok от xAI.

ChatGPT и Claude также входят в топ-5.