Кыргызстан и Армения намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество. Об этом заявлено на встрече заместителя главы МИД КР Медера Абакирова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Бишкеке (с резиденцией в Астане) Арменом Гевондяном.

Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе первого официального визита президента Садыра Жапарова в Ереван в октябре. Особое внимание было уделено практической реализации дорожной карты кыргызско-армянского сотрудничества на 2027–2029 годы.

Собеседники рассмотрели вопросы дальнейшего развития договорно-правовой базы и график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Также обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сфере транспорта и логистики.

Стороны также обменялись мнениями о взаимодействии на многосторонних площадках и подтвердили настрой на последовательное укрепление кыргызско-армянских отношений.