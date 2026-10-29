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Бишкек лидирует по ДТП. За девять месяцев в стране погибли 572 человека

18:20, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане с января по сентябрь зарегистрировано 3 тысячи 624 дорожно-транспортных происшествия. Такие данные приводит Нацстатком со ссылкой на Главное управление контроля за исполнением законов и информационных технологий в сфере правовой статистики Генпрокуратуры. 

Несмотря на существенное сокращение количества аварий, на дорогах страны погибли 572 человека, в том числе 88 детей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество зарегистрированных ДТП сократилось в 1,4 раза.

Всего в результате аварий пострадали 5 тысяч 519 человек. Этот показатель снизился на 39,2 процента, а число погибших — на 10,1 процента.

Наибольшая доля дорожно-транспортных происшествий пришлась на Бишкек — 27,4 процента от общего количества. На втором месте находится Чуйская область — 24,2 процента, на третьем — Ошская область с показателем 14,8 процента.

Особую обеспокоенность вызывает детский травматизм.

За девять месяцев зарегистрировано 1 тысяча 15 ДТП с участием детей. В этих авариях погибли 88 несовершеннолетних, еще 1 тысяча 140 получили травмы.

По сравнению с январем — сентябрем прошлого года количество аварий с участием детей уменьшилось на 39,7 процента, число погибших детей — на 8,3 процента, травмированных — на 42 процента. Кроме того, за отчетный период зарегистрировано 170 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. Их количество сократилось в 1,4 раза.

Таким образом, несмотря на положительную динамику аварийности, дорожные происшествия продолжают уносить жизни сотен кыргызстанцев.

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