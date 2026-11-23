Экологи призывают кыргызстанцев не сжигать листву и вновь напоминают, почему это вредно.

Сжигание опавших листьев и бытовых отходов приводит к серьезному загрязнению воздуха. Это также наносит вред здоровью людей, растениям и животным, рассказала в эфире «Биринчи радио» специалист Айгуль Ырысалиева.

Она отметила, что при сжигании мусора выделяются вредные вещества, которые распространяются в атмосферу и негативно влияют на окружающую среду.

Собранный сухостой и опавшие листья рекомендуется собирать, правильно упаковывать и передавать специальным службам, которые занимаются вывозом мусора.

Айгуль Ырысалиева просит горожан сортировать отходы, собирая отдельно пищевые отходы, бумагу, картон, пластик и другие материалы. Это способствует упрощению переработки на мусорном полигоне.

По ее словам, формирование привычки сортировать ТБО должно начинаться дома, как и экологическое воспитание детей.

Напомним, за сжигание листвы в КР предусмотрена административная ответственность. Это делать запрещено.

Сжигание листвы опасно, поскольку дым не рассеивается, и концентрация вредных веществ в приземном слое становится очень высокой. Регулярное вдыхание такого дыма повышает риск респираторных заболеваний (астма, бронхит), проблем с сердцем, а в долгосрочной перспективе — и онкологических заболеваний. В группе повышенного риска — дети, пожилые люди, беременные, а также те, у кого есть хронические заболевания (сердечно-сосудистые, респираторные, аллергии).