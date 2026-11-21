Мелания Трамп надеется, что конфликт вокруг Украины закончится до Рождества. Об этом первая леди США рассказала телеканалу Fox News.

Она выразила надежду на достижение до Рождества, отмечаемого по григорианскому календарю 25 декабря, нового соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Таким образом Мелания Трамп ответила на вопрос журналиста, что бы она хотела получить в качестве подарка на Рождество.

«Конечно, мир во всем мире. Но прежде всего я бы хотела больше прекращения огня. Мы смогли бы очень быстро сделать это при желании как Украины, так и РФ. Быть может, у нас будет еще одно прекращение огня перед Рождеством. Я надеюсь на это», — поделилась она.

Первая леди США назвала «большим успехом» гуманитарную операцию в Алешках.

Напомним, гуманитарная миссия в Алешках была организована по инициативе Мелании Трамп. Россия и Украина при ее содействии согласились на прекращение огня для обеспечения гуманитарной операции.

В заблокированном городе оставались около 2 тысяч человек, преимущественно пожилые, и примерно 50 детей. Представители обеих стран оценили потребности семей и обеспечили транспорт для тех, кто захотел уехать в РФ или Украину. В Алешки привезли гуманитарную помощь.

Ситуацию в городе ранее обсуждали президенты США и России. Владимир Путин также обсуждал этот вопрос с Папой Римским.

Город Алешки расположен в Херсонской области. Киев называет его оккупированной территорией. В населенном пункте нет электричества, воды, тепла, возможности доставлять регулярно продукты питания и медикаменты. Из-за плотных обстрелов и постоянных атак беспилотников наземный въезд туда затруднен.