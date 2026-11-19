Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров объяснил, почему у некоторых претендентов на пост президента в «Тундуке» сбор завершился на 30 тысячах, а у кого-то, кто набрал больше подписей, он продолжается.

В интервью 24.kg он отметил, что автоматически сбор закрывается только при достижении отметки в 60 тысяч.

«По закону претендент должен набрать 30 тысяч подписей. Кандидат сам может завершить сбор после того, как наберет 30 тысяч. Кто-то останавливает сбор на 30 тысячах и предоставляет список в ЦИК. Кто-то может остановиться на 32 тысячах, а кто-то, может, хочет набрать еще больше подписей. Они могут собирать подписи до 7 декабря. Автоматически система отключает сбор, если набирается 60 тысяч подписей — максимальное количество, разрешенное законом», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Отметим, из 11 претендентов на данный момент сбор закрыт только у двух — у Садыра Жапарова (60 тысяч подписей) и Сыймыка Жапыкеева (31 тысяча 140). Еще два претендента, Аймен Касенов и Исхак Масалиев, уже набрали более 30 тысяч подписей, но продолжают сбор.