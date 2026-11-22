Сейсмологи зафиксировали три землетрясения на юге Кыргызстана.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук, подземные толчки произошли 20 ноября в 2.39 и 21.19. Их интенсивность составила 3,5 и 3 балла соответственно.

Очаг землетрясения располагался на территории КР: в 7 километрах к юго-востоку от села Бор-Дебе, в 125 километрах к юго-востоку от Оша.

Интенсивность первого землетрясения составила в селе Бор-Дебе 3 балла.

Очаг второго также располагался на территории КР: в 11 километрах к северо-востоку от села Райкомол, в 35 километрах к северо-западу от Кара-Куля.

В этом случае интенсивность толчков составила в селе Райкомол 2,5 балла, в селах Джузумжан, Джаны-Джол, Ак-Джол, Кечуу — 2 балла.

Накануне в 19.41 специалисты отметили еще одно землетрясение интенсивностью около 3 баллов.

Очаг располагался на территории КР: в 9 километрах к северо-западу от села Ак-Босого, в 10 километрах к северо-западу от села Кызыл-Алай, в 80 километрах к юго-востоку от Оша.

Интенсивность этой подземной активности не ощущалась.