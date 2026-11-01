В Таджикистане на строящейся Рогунской ГЭС произошел взрыв резервуара. Власти заявляют, что пострадавших нет, независимые СМИ пишут, что есть.

Служба государственного надзора за безопасностью работ в промышленности и горнодобывающей отрасли РТ объяснила причину происшествия. По ее данным, причиной инцидента стал разрыв одного из резервуаров для сбора технической воды. В результате техническая вода хлынула на находившихся в тоннеле рабочих. При этом никто не пострадал, подчеркнули чиновники и добавили, что рабочим оказана первая медицинская помощь и они вернулись к работе.

Радио «Озоди» со ссылкой на собственные источники сообщает, что в результате инцидента пострадали более пяти работников гидроэлектростанции.