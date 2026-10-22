Кундус Кырбашева: Потенциал малых рек КР используется лишь на 5–8 процентов

В Кыргызстане работают 40 малых гидроэлектростанций общей установленной мощностью 108 МВт. При этом гидроэнергетический потенциал малых рек страны используется лишь на 5–8 процентов. Об этом заявила председатель Ассоциации возобновляемых источников энергии Кыргызской Республики Кундус Кырбашева на финансово-инвестиционной встрече KYRGYZ HYDRO 2026, состоявшейся 22 октября в Бишкеке.

По экспертным оценкам ассоциации, ресурсный потенциал малых водотоков Кыргызстана составляет от 5 до 8 миллиардов кВт·ч электроэнергии в год. В период активного стимулирования возобновляемых источников энергии с 2021 по 2025 год в стране запустили 27 новых энергообъектов.

«Эпоха дешевой советской энергии завершилась», — отметила Кундус Кырбашева, подчеркнув необходимость привлечения частных инвестиций для дальнейшего развития энергетического сектора.

По ее словам, Кыргызстан обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом, однако для его реализации необходимы доступное финансирование, современные технологии и эффективное взаимодействие бизнеса с финансовыми институтами.

«Сегодня наша задача — перейти от обсуждения проблем к конкретным инвестиционным решениям. Малые ГЭС должны стать не только источником чистой электроэнергии, но и важным инструментом развития регионов, укрепления энергетической безопасности и привлечения инвестиций», — заявила глава ассоциации.

Участники обсудили возможности финансирования строительства малых ГЭС, привлечения банковских кредитов и международного капитала, а также использования лизинга для приобретения оборудования. Особое внимание уделили проектам, которые уже строятся или находятся на стадии подготовки к реализации и нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах.

Представители компаний-производителей гидроэнергетического оборудования представили современные технологические решения и возможности сотрудничества с кыргызстанскими предприятиями. Участники также обсудили существующие барьеры и перспективные финансовые инструменты для развития отрасли.

Одной из ключевых тем стала необходимость расширения долгосрочного кредитования и создания более доступных механизмов финансирования гидроэнергетических проектов.

Организаторы отметили, что KYRGYZ HYDRO 2026 призвана укрепить прямое взаимодействие между владельцами проектов, банками, инвесторами и поставщиками оборудования, а также содействовать формированию устойчивой инвестиционной среды и ускорению развития возобновляемой энергетики в Кыргызстане.