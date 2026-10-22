USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Кундус Кырбашева: Потенциал малых рек КР используется лишь на 5–8 процентов

14:01, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Кыргызстане работают 40 малых гидроэлектростанций общей установленной мощностью 108 МВт. При этом гидроэнергетический потенциал малых рек страны используется лишь на 5–8 процентов. Об этом заявила председатель Ассоциации возобновляемых источников энергии Кыргызской Республики Кундус Кырбашева на финансово-инвестиционной встрече KYRGYZ HYDRO 2026, состоявшейся 22 октября в Бишкеке.

По экспертным оценкам ассоциации, ресурсный потенциал малых водотоков Кыргызстана составляет от 5 до 8 миллиардов кВт·ч электроэнергии в год. В период активного стимулирования возобновляемых источников энергии с 2021 по 2025 год в стране запустили 27 новых энергообъектов.

«Эпоха дешевой советской энергии завершилась», — отметила Кундус Кырбашева, подчеркнув необходимость привлечения частных инвестиций для дальнейшего развития энергетического сектора.

По ее словам, Кыргызстан обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом, однако для его реализации необходимы доступное финансирование, современные технологии и эффективное взаимодействие бизнеса с финансовыми институтами.

«Сегодня наша задача — перейти от обсуждения проблем к конкретным инвестиционным решениям. Малые ГЭС должны стать не только источником чистой электроэнергии, но и важным инструментом развития регионов, укрепления энергетической безопасности и привлечения инвестиций», — заявила глава ассоциации.

IMG_5490.JPG.jpeg

Участники обсудили возможности финансирования строительства малых ГЭС, привлечения банковских кредитов и международного капитала, а также использования лизинга для приобретения оборудования. Особое внимание уделили проектам, которые уже строятся или находятся на стадии подготовки к реализации и нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах.

Представители компаний-производителей гидроэнергетического оборудования представили современные технологические решения и возможности сотрудничества с кыргызстанскими предприятиями. Участники также обсудили существующие барьеры и перспективные финансовые инструменты для развития отрасли.

Одной из ключевых тем стала необходимость расширения долгосрочного кредитования и создания более доступных механизмов финансирования гидроэнергетических проектов.

Организаторы отметили, что KYRGYZ HYDRO 2026 призвана укрепить прямое взаимодействие между владельцами проектов, банками, инвесторами и поставщиками оборудования, а также содействовать формированию устойчивой инвестиционной среды и ускорению развития возобновляемой энергетики в Кыргызстане.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

После пожара на «Дордое» возбуждено уголовное дело. Сгорели 25 контейнеров

 

Двух сотрудников Чуйского предприятия электросетей задержали по делу о взятках

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже Kia K7

 

Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

 

Пресечена деятельность ряда международных каналов незаконного оборота наркотиков

 

Мощное землетрясение в Тибете: есть погибшие и пострадавшие

 

Общество

Худшее лето в истории. Более 50 тысяч человек погибли в Европе из-за жары

 

На 75,8 процента увеличился запрет на въезд мигрантов в РФ, чем в прошлом году

 

Операции и выдача больничного — о рисках коррупции рассказали в Минздраве

 

Казахстан ежегодно выделяет Кыргызстану до 50 мест для обучения в вузах

 

В Минздраве КР выступили против чаевых для медиков

 

В Кочкоре открылась фотовыставка о сохранении снежного барса

 

Атака на Иран

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Владимир Путин пообещал Ирану «сделать все» для прекращения конфликта с США

 

В США Пентагону поручили спланировать удары по Ирану до выборов в Конгресс — СМИ

 

Власть

В Иссык-Кульской области открыли центр реабилитации редких животных

 

Армения де-факто уже вышла из ОДКБ, заявил Таалатбек Масадыков

 

На развитие Майлуу-Суу в 2027 году планируют направить миллиард сомов

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

За травлю в интернете в Кыргызстане предлагают сажать до семи лет

 

Ситуация вокруг Украины

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

 

Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18