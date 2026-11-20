Президент России Владимир Путин сегодня рано утром прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Указано, что он проведет переговоры с лидером республики Эмомали Рахмоном.

Владимир Путин прилетел в Душанбе из китайского Шэньчжэня, где он принимал участие в деловом саммите, саммите лидеров АТЭС и первой в истории трехсторонней встрече США, РФ И КНР. В аэропорту его встречал президент Таджикистана.

В рамках рабочего визита в Таджикистан Путин и Рахмон обсудят вопросы безопасности, торгово-экономические связи и крупные проекты двух стран. На повестке будут и вопросы дальнейшего развития российско-таджикского стратегического партнерства.