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24.kg

В Кыргызстане планируют построить девять малых ГЭС. Где они появятся

11:21, 14 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане планируют построить девять малых гидроэлектростанций общей мощностью 108,1 мегаватта. Объекты могут появиться в Таласской, Чуйской и Джалал-Абадской областях. Фонд зеленой энергетики при кабинете министров объявил конкурс на предоставление земельных участков для их строительства.

Согласно объявлению, на конкурс выставлено девять лотов общей площадью более 56,5 гектара. Самая мощная из предлагаемых станций рассчитана на 24 мегаватта, а наименьшие — на 3,5 мегаватта.

В Таласской области планируется строительство двух малых ГЭС. Первая мощностью 24 мегаватта должна разместиться в Таласском районе на участках Чон-Чычкан и Туз-Ашуу, расположенных в Шумкар-Уйском и Чон-Алышском айыльных аймаках. Общая площадь выделяемых земель составляет 20,72 гектара.

Вторая станция мощностью 9 мегаватт запланирована в Айтматовском районе, на участке Кок-Сай Шекерского айыльного аймака. Для нее предусмотрено 3,76 гектара земли.

В Чуйской области рассматривается строительство трех малых ГЭС. Одна из них мощностью 3,5 мегаватта может появиться в Сокулукском районе, возле села Тош-Булак Сары-Озонского айыльного аймака. Под объект предусмотрено 3,2 гектара.

Еще одна гидроэлектростанция мощностью 17,3 мегаватта запланирована на территории Бишкекского лесного хозяйства имени Бекбаева. Для строительства предлагается участок государственного лесного фонда площадью 3,8 гектара.

Третью станцию мощностью 3,5 мегаватта предполагается разместить в Иссык-Атинском районе. Под строительство предусмотрены участки в Кочкорбаевском айыльном аймаке и на территории Чуйского лесного хозяйства общей площадью 5,55 гектара.

В Джалал-Абадской области на конкурс выставлены четыре проекта малых ГЭС. Все они расположены в Токтогульском районе.

Станцию мощностью 15 мегаватт планируют построить на участке Бала-Чычкан в Чычканском лесничестве Токтогульского лесного хозяйства. Для этого предусмотрено 10,4 гектара.

Еще одна малая ГЭС мощностью 9,3 мегаватта запланирована возле села Бел-Алды в айыльном аймаке имени Абды Суеркулова. Площадь земельного участка составляет 1,05 гектара.

В этом же айыльном аймаке, возле села Сарысогот на участке Кишен, предполагается строительство станции мощностью 23 мегаватта. Под нее выделяется 6,8 гектара.

Последний объект мощностью 3,5 мегаватта предусмотрен возле села Конур-Огуз в айыльном аймаке имени Элмирбека Иманалиева. Общая площадь земельных участков составляет около 1,25 гектара.

Наибольшее количество проектов (4) приходится на Токтогульский район Джалал-Абадской области. При этом по суммарной мощности лидирует Таласская область, где предусмотрено строительство станций на 33 мегаватта.

Конкурс состоится 15 декабря 2026 года в 10.00 в здании Фонда зеленой энергетики в Бишкеке на улице Ибраимова, 103/1, 4-й этаж. Заявки от потенциальных участников принимаются до 18.00 14 декабря.

Отметим, конкурс проводится на право предоставления земельных участков под строительство объектов возобновляемой энергетики. Это еще не означает, что строительство всех девяти гидроэлектростанций начнется сразу после проведения конкурса. Сроки реализации проектов, предполагаемые объемы инвестиций и будущие застройщики в объявлении не указаны.

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