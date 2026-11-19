На Уч-Курганской ГЭС энергообъекта ОАО «Электрические станции» состоялся ввод в работу гидроагрегата № 1 — последнего из четырех гидроагрегатов, прошедших модернизацию. Ввод гидроагрегата в работу состоялся под руководством генерального директора ОАО «Электрические станции» Улугбека Мамыралиева.

Таким образом, на Уч-Курганской ГЭС завершены работы по модернизации всех четырех гидроагрегатов с увеличением мощности на 36 мегаватт. Ранее суммарно мощность гидроагрегатов составляла 180 мегаватт, после завершения модернизации общая мощность выросла до 216 мегаватт.

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Модернизация стала знаковым событием для станции. В течение 2026 года компания завершила обновление сразу двух гидроагрегатов — № 2 и № 1. Это серьезное производственное достижение, требующее высокой технической подготовки, слаженной работы специалистов, эффективного управления и организации процессов.

Повышение мощности и надежности станции позволит увеличить возможности по выработке электроэнергии, обеспечить эффективную работу одного из стратегических объектов гидроэнергетики Кыргызстана, а также будет способствовать стабильной работе энергосистемы в осенне-зимний период 2026–2027 годов.

Уч-Курганская ГЭС расположена в Джалал-Абадской области на реке Нарын. Станция была введена в эксплуатацию в 1961–1962 годах. За более чем 60 лет эксплуатации эта модернизация на данной станции стала первым масштабным обновлением основного оборудования.