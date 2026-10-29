Кыргызстан сможет зарабатывать на ГЭС не только продажей электричества — ЕАБР

Гидроэлектростанции Кыргызстана могут получать дополнительную экономическую выгоду не только от производства электроэнергии, но и от предоставления соседним государствам услуг по регулированию энергосистем. Об этом сообщили представители Евразийского банка развития на презентации доклада «Энергия без границ: архитектура энергетической связанности Центральной Азии».

По оценке экспертов, Кыргызстан и Таджикистан обладают значительным потенциалом гидроэнергетической гибкости, который пока используется не полностью.

Речь идет о способности гидроэлектростанций быстро увеличивать или уменьшать выработку электроэнергии в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Такие возможности особенно востребованы при активном развитии солнечных и ветровых электростанций, производство которых зависит от погодных условий.

Например, при резком снижении солнечной генерации в одной стране гидроэлектростанции соседнего государства могут оперативно увеличить подачу электричества и помочь стабилизировать энергосистему.

В ЕАБР считают, что подобные услуги должны иметь отдельную систему оплаты.

Это позволит гидроэлектростанциям получать доход не только за произведенные киловатт-часы, но и за участие в регулировании частоты, поддержании резервов и обеспечении надежности энергоснабжения.

Однако специалисты предупреждают, что частое изменение режимов работы гидроагрегатов увеличивает нагрузку на оборудование и может сокращать его ресурс.

Поэтому для развития такого рынка необходимы согласованные технические требования, прозрачные механизмы расчетов и экономически обоснованная оплата услуг.

В перспективе расширение регионального сотрудничества может позволить Кыргызстану эффективнее использовать возможности своих гидроэлектростанций и одновременно экономнее расходовать водные ресурсы.