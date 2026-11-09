В ООН призвали Таджикистан прекратить преследование журналистов и оппозиционеров

На заседании Совета ООН по правам человека в Женеве представители ряда западных стран призвали власти Таджикистана прекратить преследование журналистов, правозащитников, адвокатов и политических оппонентов, освободить произвольно задержанных и отказаться от преследования таджикистанцев за рубежом.

Обсуждение ситуации с правами человека в РТ состоялось 5 ноября. Официальную делегацию страны возглавлял министр юстиции Музаффар Ашуриен. Он отчитался о выполнении международных рекомендаций за последние 4,5 года.

Как передает Таджикская служба РСЕ/РС («Озоди»), одним из важных достижений Ашуриен назвал принятие Национальной стратегии в области прав человека до 2038 года. По его словам, документ учитывает рекомендации структур ООН и внутренние проблемы республики.

Министр заявил, что законодательство Таджикистана гарантирует гражданам право свободно выражать свое мнение, а работа над совершенствованием законодательства о СМИ продолжается.

В качестве примера свободы журналистской деятельности он привел более 200 государственных и независимых газет, телеканалов и информационных агентств. При этом, как отмечает «Озоди», Музаффар Ашуриен не упомянул, что в таджикских тюрьмах находятся как минимум семь независимых журналистов и блогеров, а действительно свободных СМИ в стране практически не осталось.