Жителям Баткена передадут 170 домов, полученных от Таджикистана
В Баткенской области распределят 170 домов, переданных Кыргызстану в результате обмена отдельными территориями с Таджикистаном.
По данным полпредства президента в Баткенской области, жилье предоставят гражданам, пострадавшим во время кыргызско-таджикского пограничного конфликта в 2021-2022 годах.
Вопросы распределения домов рассмотрела областная рабочая группа под руководством первого заместителя полпреда президента в Баткенской области Бактыбека Токсонбаева.
На заседании обсудили обеспечение жильем граждан, чьи два дома, расположенные на одном участке, стали непригодными для проживания во время вооруженного конфликта.
Всего в результате обмена территориями КР передали 213 домов. Из них 170 признаны пригодными для проживания.
В ближайшие дни жилье передадут соответствующим гражданам в установленном законом порядке.
Бактыбек Токсонбаев поручил членам рабочей группы и ответственным руководителям рассматривать вопросы распределения жилья объективно и справедливо, с соблюдением требований законодательства.