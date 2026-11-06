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24.kg

Жителям Баткена передадут 170 домов, полученных от Таджикистана

18:17, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

В Баткенской области распределят 170 домов, переданных Кыргызстану в результате обмена отдельными территориями с Таджикистаном.

По данным полпредства президента в Баткенской области, жилье предоставят гражданам, пострадавшим во время кыргызско-таджикского пограничного конфликта в 2021-2022 годах.

Вопросы распределения домов рассмотрела областная рабочая группа под руководством первого заместителя полпреда президента в Баткенской области Бактыбека Токсонбаева.

На заседании обсудили обеспечение жильем граждан, чьи два дома, расположенные на одном участке, стали непригодными для проживания во время вооруженного конфликта.

Всего в результате обмена территориями КР передали 213 домов. Из них 170 признаны пригодными для проживания.

В ближайшие дни жилье передадут соответствующим гражданам в установленном законом порядке.

Бактыбек Токсонбаев поручил членам рабочей группы и ответственным руководителям рассматривать вопросы распределения жилья объективно и справедливо, с соблюдением требований законодательства.

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